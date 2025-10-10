"Temos 130 pessoas em situação de sem-abrigo e apenas 24 camas disponíveis", aponta o PTP

Raquel Coelho, candidata do Partido Trabalhista Português (PTP) à presidência da Câmara Municipal do Funchal, alertou hoje para o "desfasamento entre as prioridades políticas e as necessidades concretas dos madeirenses", apontando "falhas graves em áreas como a mobilidade, a habitação e a segurança".

Como exemplo, a cabeça-de-lista referiu-se à situação dos sem-abrigo no Funchal. “Temos 130 pessoas em situação de sem-abrigo e apenas 24 camas disponíveis na Associação Protetora dos Pobres. Estamos muito aquém de responder às necessidades da nossa população”, evidenciou.

A líder trabalhista, citada em nota de imprensa, teceu ainda duras críticas ao candidato do PSD, Jorge Carvalho. Segundo Coelho, o principal mérito de Jorge Carvalho “é ser genro do coronel Morna”, alegando que o candidato social-democrata “não tem ideias nem um projecto transformador para a cidade do Funchal” e que se limita a “seguir as loucuras do Dr. Miguel Albuquerque”. Designadamente, a “obsessão demencial" em "construir campos de golfe em toda a ilha da Madeira".

“Querem transformar a Madeira numa referência internacional do golfe, ignorando por completo os problemas reais da população”, afirmou Raquel Coelho durante uma declaração pública no âmbito da campanha eleitoral.

A candidata do PTP acusou ainda os governantes regionais de “irresponsabilidade” e de manterem um “regime de impunidade”, "desperdiçando recursos públicos sem prestar contas aos cidadãos". “O PSD governa como se pudesse dizer e fazer tudo, sem consequências, acreditando que os funchalenses continuarão a votar indiscriminadamente, mesmo perante estes abusos de gestão pública”, afirmou.