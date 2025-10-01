Castanheiro Wine Dinners regressa ao Restaurante Tipografia a 11 de Outubro
O Castanheiro Boutique Hotel realiza, a 11 de Outubro, a terceira edição do Wine Dinners 2025. O evento junta a gastronomia do chef Maurício Gonçalves, do restaurante Tipografia, aos vinhos seleccionados pelo enólogo convidado, Rui Madeira, da RRM Vinhos SA.
O menu propõe uma viagem pelos sabores portugueses, que vai dos snacks inspirados na tradição madeirense, como novilho, lapas e algas nori, até pratos como charuteiro da costa com caviar de truta da Madeira ou sela de borrego fumada com cremoso de castanha transmontana. A sobremesa será Toucinho do Céu com gelado de Queijo da Serra e lima.
Cada prato é cuidadosamente harmonizado com vinhos de excelência, como o Beyra Sauvignon Blanc 2024, o Quinta da Pedra Escrita Branco 2023 ou o Castello D’Alba Limited Edition Tinto 2020, culminando num Rui Roboredo Madeira Vinho do Porto com 50 anos.
Garanta já o seu lugar para a terceira edição do Castanheiro Wine Dinners 2025 — os lugares são limitados!
Informações e reservas:
+351 291 200 100
[email protected]
Rua do Castanheiro, 31, 9000-081 Funchal, Madeira
Redes Sociais:
bit.ly/castanheiroboutiquehotel facebook.com/castanheiroboutiquehotel
instagram.com/castanheiro_boutique_hotel