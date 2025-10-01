Mortágua pede mobilização cívica e pressão ao Governo português

A coordenadora nacional do Bloco de Esquerda apelou, num vídeo gravado antes da interceção da embarcação onde se encontrava em direção a Gaza, para que os portugueses se mobilizem e pressionem o Governo português a agir.

"Muito provavelmente, se estão a ver este vídeo, é porque fui levada contra a minha vontade para uma detenção pelas forças israelitas, agindo contra a lei internacional. Se for esse o caso, peço que contactem o governo português para que faça todos os esforços para garantir a libertação não só de mim própria, da Sofia Aparício e do Miguel Duarte, delegação portuguesa, mas todos os participantes desta missão", apelou Mariana Mortágua.

Este vídeo foi publicado na conta oficial da bloquista na rede social Instagram e, segundo o partido, foi gravado antes de a embarcação Adara, que integra a flotilha internacional e onde segue Mariana Mortágua, ter sido intercetada pelas autoridades israelitas esta noite.

"Pedimos que se mobilizem, que acompanhem as mobilizações um pouco por todo o mundo para acabar com o genocídio e a impunidade de Israel", apela ainda na publicação.