Porto-santenses insatisfeitos com novos horários da Binter

Os porto-santenses não estão satisfeitos com os novos horários que a companhia aérea espanhola Binter começou a fazer esta quinta-feira.

O primeiro voo hoje da Madeira para o Porto Santo saiu do Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo às 9 horas e aterrou às 9h12.

Perante estes novos horários, os residentes, mas também muitos madeirenses, não estão contentes. Duarte Pinto disse que esta alteração “vai, certamente, afectar a dinâmica profissional e condicionar muitos empresários e funcionários que vêm ao Porto Santo trabalhar”, complementado que “atá agora, às 8 horas já estavam na ilha para começar o dia de trabalho”.

José Evangelista também não está satisfeito. “Não concordo nada com estes horários, isto está muito mal assim, vai prejudicar muito a nossa ilha. Chegar às 1º horas e tal à Madeira é muito tarde”, lamentou.

Quem também não vê com bons olhos a mudança é Paulo Silva. “Penso que isto é mau, porque as pessoas estavam acostumadas a um certo horário, e depois já tinham a sua vida programada no Funchal a certas horas. Agora, ficamos com muito menos tempo para tratar de assuntos no Funchal até ao regresso ao Porto Santo, ao final da tarde”, queixava-se.

E dá como exemplo, a ida para uma consulta médica. “Isso vai ser um problema, pois muitas delas são logo de manhã. E, assim, esta nova programação dos voos torna as coisas mais difíceis”, argumenta.

Com esta alteração feita pela Binter, às segundas-feiras e sábados, o horário mantém-se com saída da Madeira para o Porto Santo às 7h30 e regresso à Madeira às 8h30. Nos restantes dias, a primeira viagem entre a Madeira e o Porto Santo sai às 9 horas, tendo o voo Porto Santo – Madeira lugar às 10 horas.

As viagens do período da tarde não sofreram, para já, qualquer alteração, mantendo-se a saída da Madeira para o Porto Santo às 18h30 e o regresso à Madeira às 19h30.