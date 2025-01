Ivo Vieira, o novo treinador do Marítimo, mostrou-se entusiasmado pelo regresso ao clube verde-rubro, prometendo, acima de tudo, muito trabalho e não descartando a luta pelos lugares de subida

“ Quero agradecer ao presidente por ter a oportunidade de voltar ao Marítimo. É uma tarefa enorme, mas é para isso que os homens são feitos. Estou aqui de bom grado. Tudo farei para conseguir andar em busca dos objectivos de todos nós. Sei que é uma tarefa muito complicada, mas se acreditarmos naquilo que fazemos, tudo é possível. Não existe impossíveis no futebol e tudo farei para o satisfazer naquilo que é o desejo do presidente”, vincou Ivo Vieira que não está assustado pelo facto de ser o quarto treinador do Marítimo na presente temporada

“Não assusta. O importante é olhar a partir do dia de hoje, aquilo que se vai fazer daqui para a frente. Sei que vão avaliar o meu trabalho a partir de agora. Não agarrados ao que é o passado. Enquanto for possível vamos atacar os lugares de cima. Não podemos deixar cair objectivos.”