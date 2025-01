"É possível continuar a lançar concursos públicos", garante coligação Confiança contrariando o PSD

O vereador da coligação Confiança na Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, contraria o PSD Madeira, afirmando que "é possível continuar a lançar concursos públicos para investimentos com financiamento previsto no Orçamento Regional".

Em nota emitida, Miguel Silva Gouveia dá o exemplo da aprovação, na reunião semanal da vereação da autarquia funchalense de duas propostas que visam o lançamento de concursos públicos internacionais para investimentos na reabilitação de infra-estruturas de água no concelho do Funchal, financiadas com fundos comunitários geridos pelo Governo Regional através do IDR, totalizam quase 3 milhões de euros.

"As propostas confirmam que, ao contrário do alarmismo espalhado pelo PSD a nível regional, é possível continuar a executar investimentos públicos significativos no setor da construção civil, utilizando sem qualquer limitação os fundos comunitários e assegurando que as obras não param", garante Miguel Silva Gouveia, que refere ser “lamentável que o PSD use a desinformação como estratégia política, enquanto a população sofre as consequências da sua gestão ineficiente”.

O autarca frisa que “a qualquer missão de serviço público exige-se transparência e resultados”, sentenciando que “quem se sente incapaz de governar, deve dar o lugar a quem sabe”.

As propostas que mereceram o voto favorável da Confiança incluem a "reabilitação de condutas do sistema distribuidor de água”, num investimento de 1,72 milhões de euros, com intervenções nas freguesias de Santa Luzia, São Gonçalo e Sé e a "regularização das pressões e renovação de dispositivos de combate a incêndios”, num investimento de 1,01 milhões de euros, dividido em dois lotes. Ambas as propostas visam mitigar as elevadas perdas de água no concelho, que, de acordo com os documentos apresentados, atingiram um nível alarmante de 61% em 2023, um dos valores mais altos do país. "As perdas representam um custo anual directo de aproximadamente 5,3 milhões de euros, reflectindo a necessidade urgente de intervenção", alerta a coligação Confiança.

O vereador Miguel Silva Gouveia destacou a importância dos dados no debate: “Os próprios documentos apresentados pelo executivo PSD expõem a hipocrisia do seu discurso. Durante estes anos, tentaram convencer os funchalenses de que estavam a reduzir as perdas de água potável, mas os factos agora revelados desmentem essa narrativa”.

A Confiança reafirma o seu compromisso em "fiscalizar e propor soluções que coloquem o interesse dos funchalenses em primeiro lugar, garantindo uma gestão transparente e eficaz dos recursos públicos".