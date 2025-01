Onda de frio atravessa Estados Unidos e reduz temperaturas nos próximos dias

Uma onda de frio vinda do Ártico fez cair as temperaturas no centro e nordeste dos Estados Unidos e deverá deslocar-se para sul na próxima semana, de acordo com previsões do Serviço Nacional de Meteorologia (NWS).

O NWS alertou no sábado para o desenvolvimento de uma tempestade de inverno nas regiões centrais e do Médio-Atlântico (nordeste) até segunda-feira, com "fortes nevões" e "acumulações de gelo".

A autoridade destacou um maior impacto nos estados centrais do Kansas e do Missouri e alertou para o perigo de deslocação nas estradas devido à baixa visibilidade e acumulação de neve.

Espera-se o maior nevão da última década no norte do Kansas e do Missouri, com acumulações de até 38 centímetros de neve, referiu o NWS.

O noroeste dos EUA não foi afetado pela tempestade, registando até temperaturas acima do normal na Califórnia, embora o resto do país enfrente valores abaixo da média para esta época do ano, especialmente os estados do sudeste.

Já em Nova Iorque (nordeste), as autoridades pediram às pessoas que se preparem para temperaturas negativas de 26 graus Celsius negativos, ventos gelados e queda de neve nas áreas do norte, próximas do Canadá, até hoje à noite.

De acordo com o escritório do NWS no Texas (sul), as temperaturas mantiveram-se no sábado quentes neste estado, mas espera-se para hoje a chegada de uma frente fria.