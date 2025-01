Museu Etnográfico da Madeira promove oficina para adultos

Quem quiser aprender a fazer um barrete de orelhas no modo tradicional e como faziam os antigos, tem a oportunidade neste sábado, 11 de Janeiro de 2025. Saiba então que o Museu Etnográfico da Madeira (MEM), espaço tutelado pela Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura, promove a quinta oficina no âmbito do projeto "Onde Vive a Lã". Assim, entre as 11 horas e as 12h30 e as 13h30 e as 16 horas de sábado decorre no MEM a oficina intitulada "Bases de construção do barrete de orelhas".

Ficou curioso? Saiba pois que "o público-alvo são adultos, estando as inscrições (gratuitas) limitadas a 6 participantes. As inscrições devem ser feitas através do email [email protected] ou do telefone número 291145326", informa. Não são muitos os lugares, é certo, mas nunca se sabe se é a oportunidade de aprender algo novo.

A formadora será "Luz Ornelas, natural da freguesia de Santa Luzia, no Funchal", que "é engenheira de madeiras", informa a nota de imprensa. "Realizou várias formações para crianças e diversas formações de embutidos para adultos. Desde muito cedo, aprendeu a tricotar com a sua mãe, que a ensinou a fazer barretes de orelhas. Começou a ensinar a confecção de barretes de orelhas há 30 anos no IBTAM, actualmente IVBAM. É membro do Coletivo Enfia o Barrete".

Assim, "nesta oficina, irão abordar a forma do barrete de orelhas e o processo da sua confecção, os materiais, e ficar a conhecer a situação actual, na ilha, em relação a esta peça emblemática de tricot, no contexto da lã regional", realça. "Os participantes irão começar a tricotar o seu barrete sob a orientação da formadora, recebendo, depois, os materiais e as instruções necessárias para continuar o trabalho em casa", explica.

A 17 de Outubro de 2024 foi inaugurada a exposição temporária "Onde a Lã Vive" no MEM, uma exposição temporária que se insere num "projecto mais vasto que tem sido desenvolvido nos últimos anos pelo MEM", o qual, para além do projecto expositivo, procura contemplar outras vertentes de divulgação cultural", salienta. "Este ano, o projecto resulta de uma parceria com o Coletivo Enfia o Barrete (Irina Andrusko e Luz Ornelas) e teve, ainda, a colaboração da escritora Rafaela Rodrigues".

Este é "o resultado da recolha e estudo prático à volta de dois rebanhos em regime silvipastoril (ACGSP), duas fiandeiras de lã Isabel da Eira e Isabel Ferreira e o repertório de tricot/malhas. Tem como objetivo dar a conhecer a lã, uma matéria-prima regional, ao longo do seu ciclo completo, desde a pastagem até à sua transformação em objeto", conclui esta apresentação, sem antes salientar que "até ao primeiro trimestre do corrente ano haverá várias actividades de divulgação, nomeadamente outras oficinas relacionadas com este projecto".