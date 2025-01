ACAPORAMA promove workshop sobre gestão de Alojamento Local

A Casa do Povo de Câmara de Lobos recebe, entre os dias 24 de Fevereiro e 14 de Março, o workshop 'Gestão de Alojamento Local: Normas e Fiscalidade'. As sessões decorrem às segundas e sextas-feiras, das 19h às 22 horas.

A Academia de Formação da ACAPORAMA, em parceria com Carolina Luís, do projecto Finanças Acessíveis, lançou desde Outubro de 2024 o Workshop de Gestão de Alojamento Local nas Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira, sendo que já se realizaram seis edições.

"Estes workshops são projetados para fornecer uma formação completa e prática sobre os aspetos legais e fiscais do alojamento local, oferecendo uma oportunidade valiosa para quem deseja aprimorar os seus conhecimentos e competências nesta área", explica nota à imprensa.

As vagas são limitadas e carecem de inscrição para o email [email protected] ou pelo telefone 291 761 460.