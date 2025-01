Jovem de 20 anos agredido com uma arma branca no parque de diversões

Um jovem de 20 anos foi agredido com uma arma branca, ontem à noite, pelas 23 horas, no parque de diversões do Funchal.

A vítima, que apresentava ferimentos nas costas, foi socorrida pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.

Após primeiros socorros foi realizado o seu transporte até ao serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.