“Celebração memorável” para receber o Ano Novo no Parque de Santa Catarina

A Câmara Municipal do Funchal preparou, para esta noite de 31 de Dezembro, uma celebração memorável, tendo como palco o Parque de Santa Catarina. A animação arrancou às 20h30 e prolonga-se pela noite dentro, sendo de destacar o espectáculo pirotécnico.

Mais de 40 mil euros dão corpo ao cartaz desta noite. Os madeirenses e turistas podem assistir a concertos do grupo Seca-Pipas, seguidos por animação marcada por músicas dos anos 70’s, 80’s e 90’s com uma banda de Joaquim Machado e encerrando com um show do Casino 2024 ‘The World of Pandora’, um show anteriormente reservado ao Casino, mas que estará agora disponível para o público aceder e usufruir.

Além disso, a partir das 00h10, a animação continuará com o DJ Sil até ao encerramento do parque. O evento contará ainda com tendas de comida e bebida, garantindo conforto e conveniência para os participantes, aponta a autarquia.

Centenas asseguram segurança e protecção civil

Foi preparado um plano de segurança e protecção civil extenso que contará com a presença de 150 elementos da PSP e 9 elementos da polícia marítima, com um número de efectivos operacionais de 74 elementos do serviço municipal da protecção civil, bombeiros sapadores, bombeiros voluntários e Cruz vermelha portuguesa e envolverá um parque de automóveis de 28 viaturas.

Logística de limpeza

Feita a festa, ou pelo menos parte dela, a CMF mobilizará 123 trabalhadores e 20 viaturas municipais, além da colocação de 286 contentores de resíduos, em que 251 serão colocados numa zona central da cidade e 32 em miradouros estratégicos.