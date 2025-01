Lobo Marinho vai para manutenção para se tornar mais ecológico

A manchete deste domingo, 5 de Janeiro, revela que Intervenção histórica torna Lobo Marinho mais ecológico. O navio-ferry irá realizar "doca de manutenção anual" que "custará 5 milhões de euros" e "arranca quarta-feira e dura seis semanas. Permitirá reduzir a emissão de 3,2 mil toneladas de CO2 por ano. Viagens inter-ilhas deixam de ter paragem semanal entre Maio e Outubro". leia todas as novidades na página 3.

Como principal fotografia desta edição é o facto de se concluir que a Cadeia com 13 pontos fracos e que não deixam de ser relevantes. "Estabelecimento Prisional do Funchal foi um dos 49 auditados no final do ano pela Inspecção-geral dos Serviços de Justiça. Desactivação das cinco torres de vigilância é apenas uma de várias deficiências identificadas", explicamos na notícia na página 8.

Notícia do dia de ontem que gerou muitas reacções, mas soluções ainda nenhumas. 40 doentes internados na urgência, referimos, explicando que "ocupação de camas por 230 altas problemáticas compromete resposta a grande afluência", sendo que o "director clínico do SESARAM diz que maioria das entradas não é urgente", enquanto o "Governo adia para 2025 pagamento de carrinhas de hospitalização domiciliária", terminando com o facto do "Estado da Saúde preocupa presidente do Parlamento e motiva reacções políticas". Tudo para ler nas páginas 6, 7, 25 e 40.

Outras duas notícias marcam esta edição. A primeira é aquela que diz que No Curral nasceu um engenheiro aeroespacial. Pois é. "Emanuel Camacho considera 'perigoso' rever os limites do vento do aeroporto da Madeira, considera o hidrogénio o futuro e quer deixar marca na sustentabilidade". Leia tudo de mais uma voz da 'Geração do Futuro' nas páginas 4 e 5.

A segunda é mais festiva. José Malhoa abre Festa da Espada. Para ler na página 2.

Tudo isto e muito mais poderá ler no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper.

Poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da aplicação de telemóvel introduzindo no motor de busca 'dnoticias.pt'.

Visite o nosso 'site' e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira, online ou na sua rádio em 100FM.

Bom domingo e boas leituras com o seu DIÁRIO.