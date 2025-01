Colisão entre 'ferry' e barco de pescadores no Tejo deixa dois desaparecidos e dois feridos

Uma colisão entre um 'ferry' e um barco de pesca no rio Tejo, em Lisboa, pelas 17:05 de hoje, provocou dois feridos graves e duas pessoas estão desaparecidas, informou à Lusa fonte oficial da Autoridade Marítima Nacional.

De acordo com a porta-voz da Autoridade Marítima Nacional, pelas 17:05 foi recebido o alerta para uma "colisão entre um 'ferry' e uma embarcação de pesca, e há dois pescadores desaparecidos nas águas do Tejo e dois feridos graves já recolhidos".

O 'ferry' fazia a ligação entre o Barreiro e Lisboa e os feridos estão a ser assistidos pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional confirmou que estão a ser "efetuadas buscas por dois pescadores que se encontram desaparecidos no rio Tejo, depois de terem caído à água, na sequência de uma colisão" entre a sua embarcação de pesca "e uma embarcação de transporte de passageiros, que efetuava o percurso entre Lisboa e Barreiro".

Na sequência do alerta, dado pelo 'ferry', "foram de imediato ativadas para o local uma embarcação do comando-local da Polícia Marítima de Lisboa, uma embarcação da Estação Salva-vidas da Capitania do Porto de Lisboa e uma embarcação dos Bombeiros Sapadores de Lisboa.

Na embarcação de pesca seguiam quatro pescadores, dos quais dois "foram resgatados em estado grave por uma embarcação que se encontrava nas proximidades, e transportados até ao Cais da Margueira, em Cacilhas, onde aguardavam elementos do INEM que prontamente assistiram as vítimas e as transportaram, posteriormente, para uma unidade hospitalar", em Almada.

O capitão do porto e comandante-local da Polícia Marítima de Lisboa encontra-se a coordenar as operações de busca, no sentido de encontrar os dois pescadores desaparecidos, estando empenhados além dos meios da Autoridade Marítima Nacional e da Capitania do Porto de Lisboa e dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.