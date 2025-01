Florianópolis: A Ilha da Magia espera por si!

A Intertours propõe-lhe para este ano uma viagem ao Brasil, mais precisamente a Florianópolis, a Ilha da Magia.

Com partidas de Lisboa às Segundas, Quartas e Sextas até Outubro de 2025, é uma oportunidade imperdível para conhecer este destino de sonho para os amantes do sol, do mar e da natureza. Com mais de 40 praias deslumbrantes, cada uma com o seu charme e características únicas, a própria cidade é o paraíso perfeito para quem procura dias de descanso à beira-mar ou aventuras inesquecíveis.

Com valores a partir de 1 449€ por pessoa em quarto duplo, este programa inclui passagem aérea LATAM Lisboa / Florianópolis / Lisboa em classe “Q”, transporte partilhado aeroporto/ hotel/ aeroporto com assistência local, 7 noites de alojamento no hotel Slaviero Baía Norte com pequeno-almoço, taxas de aeroporto, segurança e combustível sujeitas a reconfirmação e alterações legais e Seguro de Viagem.

Não estão incluídos passagem aérea de/para Funchal, despesas de reserva, visto de entrada, bagagem de porão, taxas locais, gratificações, taxa turística de carater opcional cobrada pelo hotel no check-out, com valor estabelecido pela unidade hoteleira por quarto e por noite, despesas de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados como incluídos.

Tanto o preço como a disponibilidade estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291208920 ou do email [email protected]

Intertours

Funchal: Largo do Phelps, 18 – 291 208 920 | Avenida Arriaga, 30 -3º - 291 209 900

Camacha: Camacha Shopping, loja 9 – 291 923 880

Email: [email protected]

Fotos: @Unsplash e @Solferias