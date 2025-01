Apoiantes de opositor venezuelano Urrutia convocam manifestação nos EUA

Vários grupos de apoio a Edmundo González Urrutia, líder da oposição venezuelana, convocaram hoje uma manifestação para o receber na sede da Organização dos Estados Americanos (OEA) em Washington segunda-feira, apesar da visita não estar confirmada.

"Vamos receber juntos o nosso primeiro Presidente eleito, Edmundo González Urrutia, numa manifestação que será um símbolo de esperança e unidade para todos os venezuelanos no estrangeiro", segundo uma publicação na rede social Instagram do Comando ConVzla e do movimento Vente Venezuela.

O ex-candidato presidencial da oposição maioritária, agrupada na Plataforma Democrática Unida (PUD), está a realizar uma digressão internacional antes da controversa tomada de posse presidencial de Nicolás Maduro, prevista para o próximo dia 10.

Durante a digressão, que começou sábado, o líder da oposição visitou a Argentina, onde se reuniu com o Presidente Javier Milei, e o Uruguai, onde teve um encontro com o Presidente Luis Lacalle Pou.

Urrutia viaja hoje para os Estados Unidos, onde espera encontrar-se com o Presidente Joe Biden para continuar a reunir apoios antes da cerimónia de tomada de posse, apesar de o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) ter atribuído a vitória a Maduro.~

Este foi um resultado qualificado de "fraude" por numerosos países e organizações nacionais e internacionais.

Até o momento, a Casa Branca não confirmou a visita de González Urrutia ao presidente americano.