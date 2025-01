Durão Barroso e MNE brasileiro abordam papel da diplomacia no Seminário Diplomático

O ex-presidente da Comissão Europeia José Manuel Durão Barroso, o chefe da diplomacia brasileira e a comissária europeia Maria Luís Albuquerque são os oradores convidados do Seminário Diplomático, que decorre entre segunda-feira e quarta-feira em Lisboa e no Porto.

A abertura do encontro, dedicado a debater "o papel fundamental da diplomacia na gestão dos conflitos que marcam a agenda internacional", será feita pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, na segunda-feira, pelas 16:00, no Museu do Oriente, em Lisboa.

Na sessão de abertura, intervêm ainda a presidente do Instituto Diplomático, a antiga secretária de Estado dos Assuntos Europeus Ana Paula Zacarias, e o presidente da Fundação Oriente, Carlos Monjardino.

Segue-se uma sessão de alto nível com Durão Barroso, presidente da Comissão Europeia entre 2004 e 2014, e novamente Paulo Rangel.

Estava prevista a participação, na abertura, da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que teve de cancelar a deslocação a Lisboa por motivos de saúde.

Neste encontro anual dos diplomatas portugueses, está ainda prevista, na terça-feira de manhã, uma intervenção da comissária europeia para os Serviços Financeiros e a União das Poupanças e Investimentos, Maria Luís Albuquerque, que abordará o tema "União Europeia: Desafios Económicos e Financeiros", acompanhada da secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Inês Domingos.

Já na quarta-feira, no Palácio da Bolsa, no Porto, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, fará um discurso durante um almoço.

É a primeira vez que este encontro promovido anualmente pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) se realiza também no Porto.

Segundo o MNE, o Seminário Diplomático vai ainda abordar as políticas de desenvolvimento, língua e cultura portuguesa, com o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Nuno Sampaio, os desafios do multilateralismo e a política de apoio às comunidades portuguesas, com o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesário.

O programa integra a tradicional apresentação de cumprimentos do corpo diplomático ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e ao presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco.