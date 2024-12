Um carro e uma moto colidiram, esta madrugada, na via rápida, no nó da Boa Nova. O motociclista, um homem de 26 anos, apresentava escoriações no corpo e tinha um corte numa mão. Foi socorrido no local por uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.