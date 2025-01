Sindicato denuncia que continuam por pagar retroactivos às trabalhadoras da Misericórdia de Machico

O Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal denuncia que continua em falta o pagamento de retroactivos às trabalhadores da Santa Casa da Misericórdia de Machico, relativos ao período entre Julho de 2022 a Dezembro de 2023. As trabalhadoras têm plenário agendado para as 14h30 da próxima quarta-feira.

O sindicato afirma estar disponível, "como sempre esteve", para o diálogo e apresentar as suas propostas, até porque o último plenário tinha dado um prazo até 3 de Janeiro para que a Santa Casa se pronunciasse sobre o pagamento dos valores em falta.

Na sua luta, as trabalhadoras já encetaram três greves pela aplicação de um CCT que não tem aplicação na Região Autónoma da Madeira. O sindicato exige que seja cumprido o CCT no que diz respeito a Horários e Escalas de Trabalho, algo que diz não estar a acontecer.

"Numa tentativa intimidatória perante a situação e a Luta das Trabalhadoras pelo Pagamento dos Valores em falta referentes ao Retroativos exigidos, existe «a ameaça de retirada da Atribuição de Descanso em Dia de Aniversário» às Trabalhadoras, direito atribuído pelo anterior Provedor desta Santa Casa e que as Trabalhadoras usufruem há vários anos", denuncia o sindicato.