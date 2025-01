Eusébio foi sepultado há 11 anos

A morte de um ‘Rei’ do futebol mereceu destaque de primeira página na edição impressa do DIÁRIO no dia 6 de Janeiro de 2014. Eusébio da Silva Ferreira foi sepultado no Dia de Reis e deixou um legado inigualável no mundo do desporto.

O Pantera Negra morreu pelas 4h30 de 5 de Janeiro, em Lisboa, na sequência de uma paragem cardio-respiratória aos 71 anos. O que se estranhou na Região foi a ausência de qualquer depoimento por parte do Governo Regional.

Foi com Eusébio que tanto o Benfica como a selecção portuguesa alcançaram níveis nunca antes alcançados, entre eles a conquista da Taça dos Campeões Europeus em 1962 e ainda o terceiro lugar no Mundial de 1966.

No Estádio da Luz a homenagem fez-se junto à sua estátua, onde foram depositados milhares de cachecóis do Benfica, mas também de muito outros clubes. E também uma coroa na cabeça, ou não fosse ele o rei do futebol português.

Pelas 13h30 do dia 6 de Janeiro de 2014 foi cumprido o último desejo de Eusébio: uma última volta ao estádio