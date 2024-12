Autoridades mexicanas encontram 15 cadáveres em 11 sepulturas clandestinas

Os cadáveres de 15 pessoas foram encontrados no estado de Chiapas, no sul do México, uma região de conflitos entre os cartéis de droga Sinaloa e Jalisco Nueva Generación, anunciaram hoje as autoridades locais.

Os corpos foram encontrados em 11 sepulturas clandestinas na região de La Frailesca e, segundo o governador do estado de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, foram descobertos no sábado durante uma operação, em coordenação com o Gabinete de Segurança do Governo mexicano, na cidade de La Concordia, perto da fronteira com a Guatemala.

"Graças à ajuda de habitantes locais, que facilitaram as operações, foram obtidos bons resultados, quatro detidos, armas, veículos, drogas e, infelizmente, 15 corpos até agora em sepulturas clandestinas", disse o governador numa mensagem na rede social X.

Num comunicado, o Ministério Público estadual informou que a operação ocorreu em dois imóveis diferentes, sendo que num primeiro local foram descobertos três corpos em três sepulturas e no segundo oito sepulturas com 12 corpos.

O procurador-geral de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, tinha anunciado na semana passada que outra vala com corpos carbonizados foi encontrada em Emiliano Zapata, localidade vizinha de La Concordia, mas não deu mais detalhes, já que o mau estado dos corpos dificulta a identificação.

O México vive uma onda de violência com 27.794 homicídios nos primeiros 11 meses de 2024, dos quais pelo menos 1.175 ocorreram em Chiapas.

A disputa de rotas de drogas, tráfico de migrantes e armas forçou também mais de 10.000 pessoas a deixarem as suas casas nos últimos anos, incluindo mexicanos que fogem para a Guatemala, de acordo com relatos de organizações humanitárias.

Várias organizações civis e moradores têm apontado o mês de novembro de 2024 como um dos mais violentos dos últimos anos em Chiapas, com números que continuam a aumentar e refletem a ineficácia das autoridades para conter a criminalidade.