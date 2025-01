González Urrutia procura apoio e vai reunir-se com Biden

O líder da oposição venezuelana, Edmundo González Urrutia, que reivindica a vitória nas eleições presidenciais, anunciou hoje que terá "uma conversa" com o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no domingo, em Washington.

"Agendamos uma conversa com o Presidente Biden e estamos à espera de detalhes sobre as novas autoridades", disse González Urrutia, referindo-se ao Presidente eleito dos EUA, Donald Trump, durante uma conferência de imprensa em Buenos Aires.

González Urrutia iniciou com uma reunião com o Presidente argentino, Javier Milei, uma digressão internacional em que procura reunir apoios para poder assumir o poder na Venezuela em 10 de janeiro, data agendada por Nicolás Maduro para ser empossado como Presidente para um novo mandato.

Javier Milei e González Urrutia apareceram, após a reunião, à varanda da Casa Rosada, sede da presidência argentina, para saudar os milhares de venezuelanos que se reuniram na Praça de Maio para apoiar o líder da oposição.

"Presidente, presidente" e "liberdade" foram os gritos que se ouviram na mítica Praça de Maio pelos venezuelanos que consideram González Urrutia o vencedor das eleições realizadas na Venezuela a 28 de julho.

Os milhares de pessoas também gritaram palavras como "obrigado Milei", em referência ao primeiro líder latino-americano a receber González Urrutia nesta digressão.

Na varanda da Casa Rosada estavam, além de Milei e González Urrutia, o ministro argentino dos Negócios Estrangeiros, Gerardo Werthein, a secretário-geral da Presidência e irmã do presidente Milei, Karina, e a esposa do opositor venezuelano, Mercedes, que o acompanha na sua batalha política, entre outros.

González Urrutia cumprimentou os apoiantes que o saudavam e aplaudiam, numa 'maré' de vermelho, amarelo e azul, as cores da bandeira venezuelana, já que carregavam faixas, bonés e camisolas com esses tons.

Depois, o Presidente argentino pegou na mão do seu convidado e ambos levantaram os braços cumprimentando os milhares de pessoas ali reunidas enquanto se ouvia "obrigado Milei".

A longa saudação aos venezuelanos ocorreu após a reunião sobre a qual nenhuma informação foi divulgada até o momento.

Nesta digressão, González Urrutia vai reunir-se ainda hoje com o Presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, no dia 08 de janeiro com o Presidente do Panamá, José Raúl Mulino, e no dia seguinte partirá para a República Dominicana, para se encontrar com Luis Abinader.

González Urrutia, que esteve exilado desde setembro em Espanha, garante que vai regressar à Venezuela para a tomada de posse e pediu aos cidadãos que assumam "em conjunto o compromisso" de fazer cumprir o mandato eleitoral que reivindica.