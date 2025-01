Benfica procura vitória que o pode juntar ao Sporting na liderança da I Liga

O Benfica procura hoje juntar-se hoje ao Sporting, que na sexta-feira empatou com o Vitória de Guimarães, na liderança da I Liga de futebol, precisando de vencer em casa o Sporting de Braga, na 17.ª jornada.

Um triunfo sobre os bracarenses, atuais quintos classificados, permitirá aos 'encarnados' igualarem o rival lisboeta no topo da tabela, com 41 pontos, mais um do que o FC Porto, que na sexta-feira viu ser adiado, para dia 15, o encontro com o Nacional, devido ao nevoeiro no Funchal.

O embate de hoje, no Estádio da Luz, às 18:00, será o primeiro de dois no espaço de quatro dias, uma vez que benfiquistas e bracarenses voltarão a defrontar-se na quarta-feira, nas meias-finais da Taça da Liga.

Para hoje, além da receção do Benfica ao Sporting de Braga, estão agendados os encontros Moreirense-AVS e Boavista-Arouca.

A ronda, que começou na sexta-feira com o empate a quatro do Sporting na visita ao Vitória de Guimarães, e com o adiamento do Nacional-FC Porto, prossegue no domingo com a realização de três jogos.

Na sexta-feira, o Sporting empatou a quatro golos no terreno do Vitória de Guimarães, numa partida decidida com um golo de Trincão, já nos descontos (90+5), marcada por um 'hat-trick' de Viktor Gyökeres e na qual chegou a ter uma vantagem de dois golos.

Programa da 17.ª jornada:

- Sexta-feira, 03 jan:

Vitória de Guimarães -- Sporting, 4-4 (1-2 ao intervalo)

- Sábado, 04 jan:

Moreirense -- AVS, 15:30

Benfica - Sporting de Braga, 18:00

Boavista -- Arouca, 20:30

- Domingo, 05 jan:

Santa Clara -- Farense, 14:30 locais (15:30 em Lisboa)

Casa Pia -- Famalicão, 18:00

Estrela da Amadora - Estoril Praia, 20:30

- Segunda-feira, 06 jan:

Gil Vicente - Rio Ave, 20:15

- Quarta-feira, 15 jan:

Nacional - FC Porto, 17:00 (jogo interrompido aos 15 minutos devido ao nevoeiro)