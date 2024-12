Santa Clara vence Famalicão e volta ao quarto lugar da I Liga

O Santa Clara venceu hoje por 2-1 na visita ao Famalicão, no jogo que encerrou a 16.ª jornada, e subiu ao quarto lugar da I Liga portuguesa de futebol.

Uma grande penalidade convertida por Gabriel Silva, aos 32 minutos, e um golo de Sidney Lima, aos 51, garantiram o triunfo da formação dos Açores, que vinha de duas derrotas consecutivas, e prolongaram o 'jejum' de triunfos do Famalicão, que somou o sexto jogo sem vencer.

Depois de na jornada passada ter descido à quinta posição, após a derrota em casa com o Sporting de Braga (2-0), a formação açoriana voltou ao quarto lugar, somando 30 pontos, mais dois do que os 'arsenalistas', que no domingo perderam com o Casa Pia (2-1).

O Famalicão, que marcou por intermédio de Sorriso, aos 58, segue no nono posto, com 19 pontos, os mesmo que o Rio Ave, 10.º classificado.