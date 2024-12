Ex-Presidente Bill Clinton teve alta hospitalar

O antigo Presidente dos Estados Unidos Bill Clinton recebeu hoje alta hospitalar depois de ter passado as últimas 24 horas no hospital com febre, disse um porta-voz.

"O Presidente Clinton teve alta hoje depois de ter sido tratado de uma gripe", declarou o seu chefe de gabinete adjunto, Angel Urena, na rede social X.

Clinton e a sua família afirmaram estar "profundamente gratos pelos cuidados excecionais prestados pela equipa do MedStar Georgetown University Hospital e sensibilizados com as mensagens amáveis e os bons desejos que recebeu".

Por último, o antigo Presidente aproveitou a oportunidade para "enviar a todos os seus mais calorosos votos de uma época festiva feliz e saudável".

Desde que deixou a Casa Branca, Clinton teve vários problemas de saúde. Em 2004, foi submetido a uma cirurgia de bypass quádruplo, em 2010, colocou dois 'stents' coronários e, em 2021, foi hospitalizado devido a uma infeção urinária que se propagou à sua corrente sanguínea.

Este ano, Clinton esteve na campanha da candidata democrata à presidência, Kamala Harris, e publicou recentemente um livro de memórias sobre a sua vida após a sua passagem pela Sala Oval.