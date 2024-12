Polícias querem mais efectivos e apoio psicológico

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira, 30 de Dezembro, dá conta que o coordenador regional da Associação Sindical dos Profissionais da PSP defende a redução do horário nocturno dos estabelecimentos e a revisão dos critérios para a realização de eventos públicos, por forma a evitar a sobrecarga dos agentes.

Albuquerque resiste

Nesta edição elegemos os madeirenses que se notabilizaram e os que partiram. 2024 começa e acaba com as atenções viradas para o presidente do Governo e líder do PSD. É a figura do ano. Vai disputar as terceiras eleições em apenas 18 meses.

Fogo promete surpreender

Fique a saber que a cidade do Funchal conta com 27 postos de onde vão sair quase 100 mil disparos na noite mais aguardada do ano. Tempo deverá permitir anfiteatro livre de fumo.

Greve deixa apoio à família comprometido

O DIÁRIO revela que há paralisação dos técnicos de apoio à infância agendada para 2 e 3 de Janeiro.

Nacional e Marítimo acabam mal o ano

No Desporto, destaque para a derrota dos Verde-rubros em casa com o último da II Liga e dos alvinegros em Vila do Conde. Ambos por 2-1.

