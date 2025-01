Greve dos Técnicos de Apoio à Infância encerrou três estabelecimentos

O primeiro dia da greve dos Técnicos de Apoio à Infância da Administração Pública Regional obrigou ao encerramento de três estabelecimentos de ensino na manhã desta quinta-feira, 2 de Janeiro, revela, ao DIÁRIO, a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

Segundo a tutela, a paralisação da actividade dos Técnicos de Apoio à Infância fez com que a que a actividade lectiva fosse encerrada, durante o turno da manhã, na EB1/PE da Assomada, na EB1/PE das Figueirinhas, em Santa Cruz, e na EB/PE Bartolomeu Perestrelo, no Funchal.

A Secretaria da Educação aponta que dos “258 funcionários em exercício de funções no turno da manhã, 84 aderiram à greve, o correspondente a 32,6% do total”.

A greve afectou de forma parcial a actividade lectiva na EB1/PE de Câmara de Lobos, na EB1/PE do Estreito de Câmara de Lobos, na EB1/PE da Quinta Grande, em Câmara de Lobos, na EB1/PE/Creche de Santo Amaro, na EB1/PE do Areeiro e Lombada, na EB1/PE/Creche da Nazaré, na EB1/PE da Achada, na EB1/PE Prof. Eleutério de Aguiar, no Funchal, na EB1/PE/Creche Eng. Luís Santos Costa, em Machico, na EB1/PE da Ponta do Sol, na Ponta do Sol, na EB1/PE/Creche da Ribeira Brava, na EB1/PE da Serra de Água, na Ribeira Brava, e na EB1/PE/Creche de Santa Cruz.

A Secção Regional da Madeira do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública, por seu turno, anunciou, esta manhã, o registo de uma adesão superior a 75% num universo de 300 a 400 trabalhadores.