Ferramenta que ensina comunicação empática na saúde é apresentada em Coimbra

A Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC) apresentará hoje um dispositivo pedagógico que, utilizando o vídeo 360º como ferramenta de aprendizagem por simulação, vai ensinar estudantes e profissionais da saúde a comunicarem com empatia com crianças e adolescentes.

O mecanismo foi concebido para estudantes de enfermagem, medicina e psicologia, mas também para profissionais, para desenvolverem competências de comunicação empática com crianças e adolescentes em contexto de cuidados de saúde, revelou a ESEnfC, em comunicado enviado à agência Lusa.

Através desta plataforma de 'e-learning', os estudantes treinam habilidades de comunicação a partir de cenários gravados e construídos de forma colaborativa com cuidadores, crianças e pais, tendo como foco principal de atenção as especificidades dos mais pequenos (idade, desenvolvimento psicomotor e cognitivo).

O novo dispositivo pedagógico é resultado de um projeto europeu, cofinanciado pela União Europeia (programa Erasmus +).

O Simucare-Immersion "centra-se numa ferramenta de simulação pouco descrita e estudada, o vídeo 360°", mas que "é particularmente adequada para envolver os alunos em situações profissionais próximas da realidade, possibilitando uma experiência que permitirá desenvolver habilidades comunicacionais verbais e não verbais, como a postura, empatia, assertividade e reflexividade", referiu o investigador que coordena a participação da ESEnfC nesta iniciativa, Luís Batalha.

Para o professor, especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica, o projeto segue "a tendência de os cuidados em saúde integrarem o paciente nas suas equipas" e "de, no ensino superior, se envolver o paciente como parceiro na investigação e na coconstrução de atividades de aprendizagem".

Este é um envolvimento que "irá melhorar a saúde das populações e criar ambientes de ensino mais humanistas", concluiu o também investigador da ESEnfC.

O projeto "Simucare-Immersion", que agora termina, foi liderado pelo Departamento Paramédico da Haute Ecole Libre Mosane (Bélgica) e contou com a parceria da ESEnfC, Faculdade de Medicina da Universidade Côte D'Azur (França), Faculdade de Psicologia, Fonoaudiologia e Ciências da Educação da Universidade de Liège (Bélgica) e da Universidade de Medicina e Farmácia Iuliu Hatieganu ClujNapoca (Roménia).

O novo dispositivo pedagógico será apresentado hoje, às 12:30, no auditório do Polo A da ESEnfC.

A divulgação pública da nova ferramenta digital de ensino-aprendizagem insere-se no programa do evento multiplicador "Referenciais de competências de comunicação em pediatria: o ensino via plataforma digital", com início às 09:00.