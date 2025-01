Jorge Jacinto é o novo presidente da Academia do Bacalhau do Porto Santo

A Academia do Bacalhau do Porto Santo tem, desde ontem, uma nova direção. Assim Simplício Santos sai de presidente e entrega o “sino” a Jorge Jacinto, que era da antiga direção.

O confrade Jorge Jacinto tinha a pasta da tesouraria na direção de Simplício Santos e agora vai para frente da direcção, que tem como presidente da Assembleia Geral Ricardo Ferreira, e na presidência do conselho fiscal, Daniel Ornelas.

No seu programa de acção constam as confraternizações entre confrades, com almoços e jantares, mas têm igualmente acções no aspecto social. A Academia do Bacalhau do Porto Santo não foge a estas acções e tem realizado os seus jantares, mas de igual modo, apoia pessoas e instituições ao longo da sua existência.

O jantar desta quinta-feira, onde foram eleitos os novos órgãos sociais realizou-se no restaurante 'A Baiana', que por sinal foi eleita pelos confrades "o melhor do ano 2024".