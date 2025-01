Protecção Civil registou 27 ocorrências devido ao mau tempo na Madeira

O Comando Regional de Operações de Socorro registou um total de 27 ocorrências, relativamente ao mau tempo que se faz sentir na Madeira.

De acordo com o comunicado da Protecção Civil, das 0 horas de 20 de Janeiro até às 17 horas do dia 21 de Janeiro, foram registadas as seguintes ocorrências relacionadas com a situação meteorológica adversa: 10 quedas de árvore, 2 quedas de estruturas temporárias ou móveis, 1 inundação por galgamento costeiro, 1 queda de elementos de construção em estruturas edificadas, 2 desentupimentos/tamponamentos, 5 movimentos de massas, 1 busca e resgate aquático de pessoas, 3 inundações de estruturas ou superfícies por precipitação intensa, 1 desabamento de estruturas edificadas e ainda 1 limpeza de via e sinalização.

Das 27 casos reportados, o Comando Regional destaca o resgate do turista arrastado por uma onda no Caniçal.