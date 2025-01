Na edição do seu DIÁRIO desta sexta-feira, surge em grande destaque, a entrevista a Juan Guiadó, que diz que “Portugal não deve reconhecer ditaduras”. Forçado a exilar-se na Florida, aquele que já foi o principal rosto da oposição ao regime de Nicolás Maduro, destaca o exemplo de resistência do povo venezuelano perante torturas e sequestros. A figura símbolo da luta contra o regime confessa: “Não há dia em que Maduro não me ameace”. Ainda sobre o tema, leia nestas páginas que a União Europeia condena a repressão política do poder de Caracas.

Continuamos a dar a conhecer os artistas que vão marcar presença na Semana do Mar, no Porto Moniz. Gabriel o Pensador é a ‘estrela’ que se segue. O rapper brasileiro é cabeça-de-cartaz na noite de 24 de Julho, no Porto Moniz.

Leia, também, que o dinheiro em circulação atinge valor recorde. Perto de três mil milhões de euros foram movimentados na Madeira em 2024, sendo que as compras com cartão representam já 74%.

Mas as notícias não se ficam por aqui. Saiba que um homem foi apanhado com 23 mil ficheiros de pornografa infantil e que Magna Costa está disposta a encabeçar lista do Chega.

