Rui Caetano marcou reunião da comissão para quinta-feira

O presidente da Comissão Especializada de Educação da Assembleia Legislativa já marcou uma reunião para quinta-feira (9:30) pelo que considera o requerimento do PSD desnecessário.

Rui Caetano também considera injustas as acusações que são feitas, uma vez que logo que foram aprovadas as audições com a direcção do ISAL contactou o instituto.

Sancha Campanella, vice-directora e também deputada do PS e os demais responsáveis informaram que só estariam disponíveis para as audições depois de conhecida a decisão do Ministério da Educação sobre os cursos do ISAL e resultado da providência cautelar apresentada.