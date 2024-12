Sporting bate Benfica na estreia de Rui Borges e recupera liderança da I Liga

O Sporting, na estreia de Rui Borges como terceiro treinador da época, venceu hoje em casa o Benfica por 1-0, e recuperou a liderança da I Liga portuguesa de futebol, em encontro da 16.ª jornada.

Geny Catamo, que tinha 'bisado' no dérbi da época passada (2-1), apontou, aos 29 minutos, o tento do triunfo dos 'verde e brancos'.

Os 'leões' passaram a somar 40 pontos, os mesmos do FC Porto, segundo, que goleou em casa o Boavista por 4-0, no sábado, enquanto o Benfica, derrotado pela primeira vez na prova na 'era' Bruno Lage, ao 12.º jogo, caiu de primeiro para terceiro, com 38.