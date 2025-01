Gonçalo Ramos e João Neves ajudam PSG a derrotar City

O Manchester City voltou hoje a desiludir na Liga dos Campeões em futebol, diante do Paris Saint-Germain (4-2), enquanto Rafael Leão deu ao AC Milan o triunfo sobre o Girona (1-0).

Um dos duelos mais aguardados da noite foi o Paris Saint-Germain-Manchester City, equipa que tinha o jogo, praticamente, na 'mão', porém, 'adormeceu' e permitiu a reviravolta.

O 'nulo' persistiu no primeiro tempo no Parque dos Príncipes, em Paris, onde Jack Grealish e Erling Haaland deixaram o desafio muito bem encaminhado para os ingleses, num espaço de três minutos, contudo, logo de seguida, Dembelé e Barcola repuseram a igualdade.

Os 'citizens', que tiverem entre os titulares os lusos Rúben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva, até vinham de cinco jogos sem derrotas, mas fracassaram, à imagem do que tem acontecido na presente época, e João Neves, servido pelo compatriota Vitinha, apareceu sozinho ao segundo poste para, de cabeça, operar a reviravolta.

Nuno Mendes também foi titular nos parisienses, ao passo que Gonçalo Ramos foi aposta aos 61 minutos para deixar a sua marca no período de descontos e fixar o resultado.

O tetracampeão inglês está em 25.º lugar, com apenas oito pontos, e uma eventual vitória contra o Club Brugge na próxima semana deverá ser suficiente para assegurar o play-off. Além dos ingleses, apenas Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagreb têm chances de avançar para aquela fase da competição, enquanto nove formações estão já afastadas, do 28.º ao 36.º lugares.

No bairro milanês de San Siro, o treinador Sérgio Conceição orientou o AC Milan (sexto posicionado) pela primeira vez em jogos europeus, com o desfecho a sorrir aos 'rossoneri', graças ao tento solitário de Rafael Leão, à passagem do minuto 37, após ser servido pelo argelino Bennacer.

De resto, os escoceses do Celtic, com Paulo Bernardo em campo no segundo tempo, podem agradecer ao golo na própria baliza do ex-Benfica Loris Benito, que valeu o triunfo na condição de anfitrião aos suíços do Young Boys (1-0).

Com um pé na passagem direta para os 'oitavos' estão o Arsenal, de Inglaterra, e o Inter Milão, de Itália, com triunfos ante Dínamo Zagreb (3-0) e Sparta Praga (1-0), respetivamente.

Em Londres, um golo a abrir de Declan Rice deixou os 'gunners' confortáveis no desafio, no qual o germânico Kai Havertz e o norueguês Martin Odegaard também fizeram o 'gosto ao pé', enquanto em Praga, o pontapé certeiro do argentino Lautaro Martínez bastou para os 'nerazzurri' se superiorizarem.

Na capital espanhola, a recepção ao Salzburgo (5-1) foi um autêntico passeio para o campeão em título Real Madrid, recordista da prova, com 15 troféus, com o brasileiro Rodrygo em evidência, face ao 'bis' apontado ainda no primeiro tempo, abrindo caminho para o gaulês Mbappé e o 'canarinho' Vinicius Júnior, por duas vezes, tornarem o resultado mais volumoso.

A grande surpresa da noite aconteceu em Roterdão, na casa dos neerlandeses do Feyenoord, que teve no mexicano Santiago Giménez a grande figura, autor de dois golos contra o Bayern de Munique (3-0), hoje com o luso Raphaël Guerreiro a entrar em campo nos descontos da primeira parte, a tempo de cometer uma grande penalidade convertida pelo ponta-de-lança 'azteca'. O japonês Ayase Ueda ainda foi aposta para fazer o 3-0 a favor dos locais.

Os 18 jogos da oitava e última jornada da fase de liga da 'Champions' realizam-se todos na próxima quarta-feira, dia 29 de janeiro, e em simultâneo, às 20:00 (hora em Lisboa).