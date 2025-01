A forte agitação marítima, prevista a partir do início da manhã de segunda-feira, motivou a emissão de uma aviso amarelo por parte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Este aviso diz respeito à Costa Norte da Madeira, bem como ao Porto Santo, estando em vigor entre as 6 horas de segunda-feira e as 7 horas de terça-feira, dia 28 de Janeiro.

As ondas de noroeste podem atingir os 4 a 5 metros.