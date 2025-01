IVBAM promove workshop em embutidos em madeira

No seguimento da política definida para a preservação e promoção das artes e ofícios regionais, o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira promove, na próxima semana, um workshop em embutidos em madeira.

"Esta acção, trata-se da primeira formação, designada por 'Iniciação aos Embutidos', a qual integra um ciclo de formações que irão decorrer numa dinâmica mensal, nas instalações do IVBAM, no Espaço 'Artes & Ofícios Tradicionais da Madeira', na Rua dos Ferreiros, 152", revela a Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente através de uma nota de imprensa.

"Esta primeira formação decorre, entre 27 e 31 de Janeiro, num total de vinte horas, e é orientada por Luz Ornelas, Técnica Superior do IVBAM e licenciada em Engenharia de Madeira. Luz Ornelas tem uma vasta experiência na área dos Embutidos, nomeadamente no que se refere à orientação de formação neste domínio. As peças da sua autoria incluem objectos decorativos e utilitários, variando entre molduras, caixas de joias, tabuleiros de mesa, presépios e até brinquedos, como o tradicional pião", acrescenta.

Diz ainda que "no final desta formação, os participantes estarão familiarizados com as várias etapas do embutido, adquirindo ao longo da formação conhecimentos que incluem: as diferentes espécies de madeira utilizadas para embutir, preparação e corte, os métodos do embutido (desenho, embutido tradicional e de janela) e os acabamentos (lixar, encerar e polir)".

A participação nesta formação implica o pagamento de 20 euros, devendo os interessados proceder à inscrição, através do email [email protected], de forma a garantir o seu lugar, tendo em conta que está limitada a seis pessoas.

"De salientar que os interessados em demais formações de artesanato podem acompanhar a divulgação sobre as áreas de formação e respectivas datas, nas redes sociais do Artesanato da Madeira e do IVBAM. Tendo em conta que, ao longo de todo o ano, o espaço 'Artes & Ofícios Tradicionais da Madeira' irá acolher diversos workshops e acções de formação que englobam diferentes artes e ofícios, entre os quais: olaria/cerâmica, vimes, bonecas de palha, carrinhos de cana, Bordado da Madeira, tapeçaria, tecelagem, barretes de orelhas, entre outros", acrescenta a mesma nota.

E conclui: "Com este ciclo de formações, o IVBAM pretende aproximar o Artesanato Regional a toda a comunidade, contribuindo para a sua continuidade e divulgação como agente capaz de impactar uma cultura e uma região".