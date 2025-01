DRS recomenda a vacinação sazonal contra a gripe

A Direção Regional da Saúde alerta que a vacinação é a forma mais eficaz de prevenção contra a gripe, tendo por objectivo reduzir o risco de doença grave, a hospitalização e a morte. Através de comunicado, a DRS apela à vacinação.

"A vacina da gripe é constituída por vírus influenza inativado o que significa que o vírus não tem capacidade de causar infeção, ou seja, não causa gripe. Pode, eventualmente, provocar efeitos adversos, como por exemplo desconforto ou uma dor ligeira no local da injeção, no entanto, trata-se de uma reacção leve e de curta duração, que decorre da resposta normal do nosso organismo para a imunização", explica.

A vacinação gratuita ocorre em todos os Centros de Saúde da Região, com e sem agendamento, pelo que a população-alvo deve informar-se no Centro de Saúde da sua área de residência.

A administração da vacina, que ocorre durante o outono e o inverno, é especialmente recomendada a:

* Pessoas com 50 anos e mais;

* Pessoas com doença crónica;

* Grávidas;

* Profissionais da área da saúde (públicos e privados) - farmácias, estudantes em estágio clínico, profissionais envolvidos no transporte de doentes;

* Profissionais da área social - prestadores de cuidados a pessoas dependentes;

* Profissionais do setor da educação de infância e pré-escolar - infantários, creches e equiparados;

* Profissionais de serviços críticos – proteção civil e bombeiros; funcionários do tribunal e conservatórias; forças e serviços de segurança do Estado;

* Pessoas institucionalizadas – lares, casas de saúde;

* Outros cuidadores.