DRS recomenda medidas de prevenção e controlo das infecções respiratórias

Numa época em que as infecções respiratórias são mais comuns, a Direcção Regional de Saúde deixa algumas recomendações para aumentar a proteção contra os vírus respiratórios e reduzir a sua transmissão. A vacinação, a etiqueta respiratória e medidas de proteção individual são tidos como recursos simples e adequados.

Nesta fase, têm sido reportados vários casos de Gripe e Covid-19, pelo que a DRS deixa as seguintes recomendações:

- Etiqueta respiratória: Ao tossir ou espirrar, tapar a boca e nariz, usando um lenço de papel, ou o braço. Deitar os lenços de papel no lixo e depois lavar ou desinfetar as mãos;

- Higiene das mãos: Lavar as mãos com água e sabão durante 20 segundos ou desinfetar com solução alcoólica;

- Vacinação: Se tem 50 ou mais anos ou pertence a um grupo de risco, vacine-se contra a gripe e Covid-19;

- Usar Máscara: Se apresentar sintomas sugestivos de infecção respiratória, tais como tosse, febre, dor de cabeça, dores musculares e articulares, use máscara facial quando em contacto próximo com outras pessoas;

- Procura de cuidados de saúde: Em caso de persistência ou agravamento dos sintomas, contacte o seu médico assistente e/ou o Centro de Saúde da sua área de residência.

Além disso, é aconselhado que se mantenha uma boa rotina de sono; ser fisicamente activo; controlar o stress; reforçar a hidratação e ter uma alimentação adequada.