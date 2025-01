Árbitro Nikola Dabanovic no Maccabi-FC Porto e John Brooks no Sp.Braga-Lazio

O montenegrino Nikola Dabanovic é o árbitro do Maccabi Telavive-FC Porto, e o inglês John Brooks do Sporting de Braga-Lazio, ambos da oitava e última jornada da fase de liga da Liga Europa, informou hoje a UEFA.

Em jogo 'transferido' para Belgrado, a disputar na quinta-feira no Estádio do Partisaz, Dabanovic terá como assistentes os compatriotas Vladan Todorovic e Srdan Jovanovic, e no videoárbitro o alemão Robert Schröder, coadjuvado por Benjamin Cortus.

Na receção do Sporting de Braga à já apurada Lazio, que lidera a fase de liga com 19 pontos, o árbitro John Brooks tem como assistentes Simon Bennett e Daniel Robathan, e Stuart Atwell no VAR, juntamente com o neerlandês Pol van Boekel.

FC Porto (25.º) e Sporting de Braga (27.º) chegam à última jornada da segunda competição da UEFA fora da zona de apuramento, direto, até ao oitavo lugar, ou de play-off, do nono ao 24.º lugar, e a precisarem de bons resultados.

Para outros jogos de quinta-feira da competição, com todos a terem início às 20:00, a UEFA também nomeou hoje o árbitro português Luís Godinho para o jogo entre Midtjylland (19.º) e Fenerbahçe (22.º), de José Mourinho.

Godinho estará acompanhado pelos assistentes Rui Teixeira e Pedro Almeida, Hélder Malheiro no VAR, assistido por Fábio Melo, e Miguel Nogueira como quarto árbitro.

Também no Dínamo Kiev-Rigas FS, deslocado para Hamburgo, Tiago Martins será o quarto árbitro.