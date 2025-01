Colisão entre carro e moto resulta em um ferido

Uma colisão, ocorrida na manhã desta terça-feira, 28 de Janeiro, entre uma motorizada e um veículo ligeiro, na Avenida das Madalenas, em Santo António, deixou uma mulher de 34 anos ferida.

Alertados pelas 8h40, os Bombeiros Sapadores do Funchal deslocaram-se para o local, com uma ambulância, para prestar socorro à vítima.

Com suspeita de fractura no maxilar e um corte no lábio, a mulher foi transportada para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento médico.