Despiste na via rápida resulta em dois feridos ligeiros

Um automóvel despistou-se esta manhã, pelas 9h10, na via rápida, mais precisamente no túnel da Fazenda, entre Machico e o Caniçal, no sentido Funchal-Caniçal, resultando em dois feridos ligeiros.

As vítimas, ambas do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 20 e os 30 anos, foram socorridas pelos Bombeiros Municipais de Machico e transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A corporação mobilizou quatro veículos para o local.