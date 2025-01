Sete distritos do continente sob aviso vermelho devido à agitação marítima

Sete distritos do continente estão hoje sob aviso vermelho, o mais grave, devido à agitação marítima forte, e vão voltar a estar na quarta e quinta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga estão desde cerca das 01:00 e até às 12:00 de hoje sob aviso vermelho por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de ondas de noroeste com 07 a 08 metros de altura significativa, podendo atingir 14 metros.

Estes sete distritos voltam a estar sob aviso vermelho devido à ondulação forte a partir das 18:00 de quarta-feira e até às 06:00 de quinta-feira.

O IPMA emitiu também aviso vermelho por causa do estado do mar para os distritos de Faro, Setúbal e Beja entre as 03:00 e as 06:00 de quinta-feira.

Por causa da agitação marítima, as barras de Caminha, Viana do Castelo, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Douro, Aveiro, Figueira da Foz, Nazaré, Peniche, Ericeira, Cascais e Portimão estão fechadas a toda a navegação, segundo a Autoridade Marítima Nacional.

As barras marítimas de Viana do Castelo e Leixões estão fechadas a embarcações com comprimento inferior a 30 e 35 metros, respetivamente.

O IPMA emitiu também aviso laranja para os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga por causa do vento forte com rajadas até 100 quilómetros por hora, em especial na faixa costeira na quarta-feira, passando depois a amarelo na quarta e quinta-feira.

Os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Castelo Branco, Coimbra e Braga também vão estar sob aviso amarelo na quarta-feira por causa da chuva por vezes forte.

O IPMA colocou também Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Braga e Castelo Branco com aviso amarelo até às 12:00 de hoje devido à queda de neve acima dos 700 metros.

O aviso vermelho é emitido pelo IPMA nos casos de situação meteorológica de risco extremo. Já o aviso laranja indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O Instituto prevê a partir da madrugada de quarta-feira precipitação forte no norte e centro e rajadas de vento entre os 80 a 100 quilómetros por hora no litoral oeste e terras altas devido à passagem da depressão IVA.

Portugal continental deverá sentir os efeitos da superfície frontal fria associada à depressão Ivo a partir da madrugada quarta-feira, depois de nos últimos dias ter estado sob os efeitos da depressão Herminia.