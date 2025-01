Conheça a Biblioteca Pública para Leitura e Empréstimo Digital

Chama-se BiblioLED e é a primeira biblioteca pública para a Leitura e o Empréstimo Digital gratuito de livros em suporte digital que congrega bibliotecas aderentes e pertencentes à Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Este é um serviço disponibilizado pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas e gerido pelas Redes Intermunicipais e Metropolitanas de Bibliotecas Públicas aderentes, que resulta de investimentos decorrentes do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Um dos objectivos deste novo projecto, que ficou on-line pelas 15 horas de hoje, é o de fomentar a leitura junto da população portuguesa, disponibilizando assim uma forma mais ‘simples’ de chegar aos livros. Estes podem ser consultados através do computador, tablet, telemóvel e/ou leitor de livros digitais (e-reader).

No entanto, para aceder a este serviço tem, primeiro, de inscrito numa das bibliotecas municipais que fazem parte da RNBP. Caso não esteja ou pretenda mais informações deve contactar a biblioteca e requerer esses mesmos esclarecimentos. Além disso, tem de ter um endereço de email activo. Por fim, para ter acesso aos livros deve ter acesso à internet para, numa primeira fase, descarregar os livros. Uma vez descarregados, podem ser consultados offline.

Além dos livros digitais também são disponibilizados audiobooks, numa selecção por diversos temas, autores e géneros literários destinados a diferentes segmentos de público. Estão disponíveis títulos de ficção e não ficção, para diferentes públicos, maioritariamente em língua portuguesa.

Quais as regras?

De resto, este serviço funciona como uma biblioteca, cujas requisições de livros decorrem de um período de empréstimo. Cada leitor pode fazer o empréstimo, em simultâneo, de 2 livros digitais e 1 audiolivro, acedendo ao site, sendo possível ter acesso a uma pré-visualização a fim de perceber se tem mesmo interesse nesse título. Depois de seleccionado, o conteúdo fica disponível ao longo de 21 dias. Após esse prazo, os empréstimos são devolvidos automaticamente.

Caso esteja interessado num livro que já está requisitado, pode reservá-lo. Para isso, basta selecionar a opção ‘Reservar’. Quando o livro estiver novamente disponível será notificado de que já o pode requisitar.

O acesso, após o registo na BiblioLED, é feito com o seu identificador e palavra-passe, através do Cartão de Cidadão ou com a Chave Móvel Digital.

Para aceder através do computador ou website deve abrir a página online da BiblioLED e coloque o nome do município relativo à biblioteca municipal onde está inscrito. Ficará a saber qual a sua Rede Intermunicipal ou Rede Metropolitana de Bibliotecas e onde pode criar o seu registo ou iniciar sessão com as suas credenciais de acesso.

Está também disponível uma aplicação na AppStore para iOS e no Google Play para Android.

Quais os modos de leitura?

Consegue ler os livros se estiver com ligação à internet. Caso contrário, tem de ter instalada a aplicação móvel ou o programa Thorium Reader (software livre de download gratuito).

Caso tenha um e-reader, sem ligação à Internet requer um equipamento compatível com DRM da Adobe ou Thorium. O equipamento Kindle não é compatível com a BiblioLED devido às restrições impostas pela Amazon. Na maioria dos livros digitais, é possível ajustar a leitura para um maior conforto, modificando o tipo e o tamanho da letra, o espaçamento entre linhas e a cor do fundo. Também é possível sublinhar texto, criar notas e exportá-las para uso posterior.

Os títulos e exemplares disponíveis podem variar consoante cada Rede de Bibliotecas. Uma vez que a inscrição numa biblioteca pública é gratuit, a utilização da BiblioLED também não tem custos para o utilizador.