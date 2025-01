Conheça a Quinta da Camacha que tem mudado a vida de muitas crianças

A Quinta da Caldeira, na Camacha, tem um novo projecto. Agora, os ‘Sábados na Quinta’ têm outro significado para as crianças, pois proporcionam experiências temáticas únicas num ambiente natural, onde os mais pequenos podem explorar, divertir-se e aprender.

Segundo os responsáveis, o projecto baseado na metodologia da Escola da Floresta combina actividades ao ar livre, interacção com animais, tarefas relacionadas à vida na quinta e experiências culinárias. O objectivo é promover o contacto directo com a natureza, ensinar práticas sustentáveis e incentivar uma alimentação saudável, através de ingredientes frescos e locais.

As actividades são projectadas para grupos reduzidos, com um mínimo de cinco e máximo de 15 crianças por sessão, garantindo um acompanhamento próximo e de qualidade. Os responsáveis, Ana Marques e Tiago Cardoso, explicam que as inscrições podem ser feitas de forma mensal ou por sessão individual.

Situada na Estrada Municipal da Achadinha, na Camacha, a Quinta da Caldeira disponibiliza, além deste projecto, aulas de equitação e um serviço privado de equoterapia direccionado para crianças com patologias do neurodesenvolvimento, em parceria com o CRESCER – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil. A equoterapia – também chamada de terapia assistida por cavalos – consiste num método terapêutico físico, ocupacional e educacional que utiliza estes animais, com o objectivo de estimular o desenvolvimento da mente e do corpo, melhorando as funções neurológicas e neurocognitivas.

Principais benefícios terapêuticos

- melhoria do controlo postural,

- o alongamento muscular,

- a dissociação e qualidade dos movimentos,

- a modulação do tónus,

- o padrão de marcha,

- a resistência muscular,

- estabilidade articular,

- controlo de reações associadas,

- melhoria nas funções sensoriais,

- aumento da motivação,

- factores psicomotores,

- melhoria da comunicação, da atenção, da memória, da participação e outros.

Destinatários da Equitação com Fins Terapêuticos

Com efeito, existem situações para as quais a Equitação com Fins Terapêuticos é contraindicada, a saber:

• Lesões graves da coluna vertebral;

• Luxações da anca;

• Instabilidade atlanto-occipital;

• Diminuição da sensibilidade;

• Presença de feridas e úlceras;

• Cardiopatia grave;

• Utilização de próteses internas;

• Osteoporose;

• Gessos;

• Alergias;

• Períodos de forte crescimento;

• Fase evolutiva de escoliose;

• Edemas;

• Tendência para escaras;

• Epilepsia não controlada;

• Ansiedade exagerada;

• Algumas doenças mentais;

• Outras.

Por outro lado, a Equitação com Fins Terapêuticos poderá ser uma grande mais-valia para os seguintes quadros:

• Paralisia Cerebral;

• Acidentes Vasculares Encefálicos;

• Traumas Crâneo-Encefálicos;

• Disfunções integração sensorial

• Perturbações Pervasivas do Desenvolvimento;

• Síndroma de Down;

• Problemas ortopédicos;

• Amputações;

• Alterações visuais;

• Dificuldades de Aprendizagem;

• Perturbações do comportamento;

• Perturbações da comunicação;

• Perturbações da alimentação;

• Deficiência Mental;

• Algumas doenças mentais;

• Outras…

O contacto com os animais “faz milagres”, assegura a coordenadora da Quinta da Caldeira, que abriu portas a 19 de Setembro de 2022 e conta já com meia centena de crianças em equitação terapêutica.

Recentemente foi também lançado um projecto para as escolas ‘Brincar a Aprender na Quinta’, que oferece às crianças oportunidades únicas de aprendizado, explorando a natureza, interagindo com animais, participando em tarefas na quinta e desenvolvendo habilidades de vida através de experiências culinárias saudáveis e sustentáveis.