Alunos da Ribeira Brava dinamizam Prova de Aptidão Profissional sobre Arbitragem no Desporto

No passado dia 21 de Janeiro de 2025, os alunos do 12. º ano de escolaridade, João Duarte Silva Correia e José Pedro Fernandes Silva, integrados no Curso Profissional de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva, dinamizaram a sua Prova de Aptidão Profissional (PAP), no auditório da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, cujo o tema centra foi a 'Arbitragem – Uma Solução Eficiente para a Resolução de Conflitos'.

O projeto teve como objectivo proporcionar um espaço de partilha de experiências e debate sobre a importância da arbitragem, assim como os desafios que os árbitros enfrentam actualmente. A experiência vcontou participação de dois convidados: Sérgio Serrão, antigo árbitro assistente, que partilhou a sua vasta experiência acumulada ao longo da sua carreira, trazendo relatos pessoais e profissionais sobre os bastidores da arbitragem, bem como João Reis, árbitro de nível nacional, que apresentou uma perspectiva actual sobre as exigências da profissão, destacando as recentes mudanças nas regras, a aplicação de tecnologias como o VAR e o impacto destas inovações no desporto.

"A participação activa da comunidade escolar foi fundamental para o sucesso desta iniciativa. Estiveram presentes professores, colegas e outros interessados, que contribuíram para o debate com perguntas e reflexões sobre o futuro da arbitragem. Este evento, não só permitiu desenvolver competências práticas e organizacionais no âmbito do Curso Profissional de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva, como também reforçou a valorização da arbitragem como um pilar essencial no desporto, tanto a nível nacional como internacional", sublinha a unidade de ensino.