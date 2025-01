Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje, sábado, 25 de Janeiro de 2025.

Posse de arma domina detenções no aeroporto

A maioria dos crimes detectados na zona de controlo de passageiros foi por posse de ‘cardsharps’. No último ano, 26 cidadãos foram detidos e impedidos de embarcar.

Habitação reduzida a metade

Só 27 dos 54 fogos do empreendimento São Gonçalo III vão avançar nesta fase. Para a execução da restante empreitada, de 3,4 milhões de euros, não há ainda data prevista. Moradores da Ribeira Brava indignados com prédio embargado no centro da vila.

PS aberto a coligações mas sem PSD e Chega

Paulo Cafôfo apresenta hoje as ideias-chave da sua recandidatura à liderança do partido, com o lema ‘Estabilidade e Compromisso’ . PTP e RIR negoceiam alianças.

Exclusão de imigrantes levada à Comissão para a Igualdade

Director regional das Comunidades enviou carta a exigir equidade e coesão territorial P. 18 * Nuno Batista reúne-se com ministro Miguel Pinto Luz para debater mobilidade e habitação.

Xutos e Pontapés na Semana do Mar

Banda ícone do rock nacional sobe a palco a 25 de Julho, depois do concerto da madeirense Catarina Melim.

