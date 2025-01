Barack Obama tomou posse há 16 anos

Foi há precisamente 20 anos que Barack Obama tomou posse como presidente dos Estados Unidos da América. Curiosamente, hoje é dia da tomada de posse de Donald Trump, que volta a estar à frente dos destinos norte-americanos.

Obama foi o primeiro negro – e até agora o único - a ocupar o cargo na história dos EUA. A frase ‘Yes, we Can (Sim, nós conseguimos)’, foi criada por por David Axelrod, o homem-forte da campanha eleitoral, e deu a volta ao Mundo. Apesar de ser um assunto internacional, não poderia deixar de figurar na primeira página da edição impressa do DIÁRIO, dada a relevância que tal tinha para o Mundo.

A tomada de posse ocorreu em plena crise económica e financeira e enquanto decorria duas guerras: Iraque e Afeganistão, pelo que se avizinhava um mandato complicado.

Foi uma data que centrou atenções de todo o mundo e tinha uma equipa forte composta por Joe Biden (que vem a tornar-se presidente), Hillary Clinton, Rahm Emanuel, David Axelrod, Robert Gates, Timothy Geithner e Lawrence Summers