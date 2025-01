Rússia reclama a conquista de cidade estratégica no leste

O Ministério da Defesa russo informou ontem que as tropas russas abriram caminho até ao centro de uma cidade estrategicamente importante no leste da Ucrânia e aí hastearam a bandeira russa, após uma batalha de meses.

Os soldados russos ainda lutam contra as forças ucranianas mobilizadas em Velyka Novosilka, localidade que tinha cerca de 5.000 residentes antes da guerra, de acordo com o ministério.

As autoridades ucranianas não comentaram ainda esta informação, embora tenham relatado recentemente que a Rússia tinha aumentado o número de tropas na área.

As informações divulgadas pelas duas partes sobre o curso da guerra não podem ser verificadas de imediato de forma independente.

No último ano, as forças russas têm travado uma intensa campanha para abrir brechas nas defesas da Ucrânia na região de Donetsk (leste) e enfraquecer o domínio de Kiev nas zonas orientais do país.

A ofensiva russa obrigou Kiev a desistir de procurar controlar uma série de cidades, vilas e aldeias.

Velyka Novosilka terá sido a primeira cidade a ceder ao domínio das forças russas em 2025, a um mês do conflito completar três anos.

A Rússia capturou as cidades de Avdivka e Vuhledar, em Donetsk, no ano passado, após longas batalhas.

Estas cidades foram destruídas pela artilharia russa, bombas planadoras e 'drones' (aparelhos aéreos não tripulados), antes de caírem nas mãos das forças de Moscovo.

As forças russas tentam também, há vários meses, capturar os principais bastiões de Pokrovsk e Chasiv Yar, na região de Donetsk.