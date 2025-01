Segurança, fragmentação política e autonomia estratégica são desafios actuais

O presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos traçou três grandes desafios: segurança, fragmentação política e autonomia estratégica da Europa.

O autarca falava na abertura da 3.ª edição das Conferências do Atlântico, que decorre no Museu da Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos. Esta é tida como uma forma de aproximar a Madeira de Churchill, dada a importância que a Região teve para o político.

Leonel Silva disse que Câmara de Lobos quer perceber as dinâmicas que se apresentam ao mundo e perceber como na política regional se podem fazer opções.

A instabilidade política em países como França e a Alemanha, com movimentos políticos mais populistas, apresenta-se como um especial desafio.

“Enquanto espaço europeu no Atlântico temos um papel fundamental”, disse o autarca.

Por seu lado, João Pereira Coutinho, do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, disse que o que enfrentamos agora é o fim do fim da História ou o regresso da História na sua forma mais turbulenta. O académico refere que há um ataque ao respeito pelos países aliados. Os esforços de desestabilização no Médio Oriente, aliada às posições da Rússia e China apresentam-se como desafios. Até mesmo os EUA têm adoptado uma postura “errática e imprevisível”, tratando amigos e aliados com rispidez. A busca de território prometida por Trump merece especial atenção.

Nesse sentido, há desafios grandes e emergentes para a Europa, seja em termos de energia ou segurança. “Talvez este seja o momento de repensar”, considera João Pereira Coutinho.