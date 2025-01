Zara Rojas garante mínimos para Europeus de Juniores em natação

A nadadora madeirense Zara Rojas garantiu, hoje, a qualificação para os Campeonatos da Europa de Juniores em natação, nos 50 metros mariposa, que se realizarão em Julho deste ano, na cidade de Samorim, na Eslováquia.

Zara Rojas alcançou este feito no Challenge International de Genève, que decorre na Suíça, ao garantir uma vaga na final dos 50 metros mariposa, ao terminar as meias finais em 8.º lugar com o tempo de 27.90 segundos.

A competição em Genebra, que reúne atletas de elite de toda a Europa, foi liderada nas meias por Roos Vanotterdijk, da Bélgica, com o tempo de 26.18 segundos. Zara Rojas será a única representante portuguesa na final, marcada para amanhã, 25 de Janeiro, às 18 horas.

A nadadora madeirense também irá competir nos 100m mariposa e nos 50m livres.