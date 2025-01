Adolescente declara-se culpado de homicídio de três crianças, uma delas filha de madeirenses

Um adolescente declarou-se hoje culpado do homicídio de três raparigas e de ferimentos a 10 pessoas num ataque com faca em Inglaterra no verão passado que vitimou uma criança portuguesa. Alice Aguiar, de 9 anos, era filha de madeirenses.

Governo Regional lamenta falecimento de filha de madeirenses no Reino Unido O Governo Regional emitiu uma nota em que dá conta do seu pesar pelo falecimento de Alice Aguiar, de 9 anos, filha de madeirenses, na sequência do ataque a um centro de dança em Southport, no Reino Unido.

Axel Rudakubana, de 18 anos, declarou-se culpado no início do julgamento no Tribunal Penal de Liverpool de três acusações de homicídio, 10 acusações de tentativa de homicídio e acusações adicionais relacionadas com a posse de ricina e de ter um manual da Al-Qaida.

Entre as três crianças de 06, 07 e 09 anos mortas durante o ataque em 29 de julho, em Southport (noroeste de Inglaterra), estava a portuguesa Alice da Silva Aguiar, filha de madeirenses.

O incidente, durante uma aula de dança sobre a cantora Taylor Swift, deu origem a uma semana de tumultos em algumas zonas de Inglaterra e da Irlanda do Norte, depois de o suspeito ter sido falsamente identificado como um requerente de asilo que tinha chegado recentemente ao Reino Unido.

Rudakubana nasceu em Cardiff, no País de Gales, em 2006 numa família oriunda do Ruanda, e vivia na área de Southport, norte de Inglaterra, desde 2013.

O julgamento deverá durar quatro semanas.